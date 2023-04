Randonnée MTB della Valdera, da Pontedera sui colli in due ruote

21 maggio 2023. Una data da segnare in rosso, sul calendario, per tutti gli appassionati di mountain bike e gravel. Sarà la domenica primaverile nella quale si assaggerà la bellezza di un territorio percorrendolo sulle due ruote. La randonnée MTB della Valdera, edizione numero 12, ha già cominciato infatti il suo conto alla rovescia. Le iscrizioni sono state aperte proprio in questi giorni con uno speciale promozione pasquale e andranno avanti fino a poche ore dal via. Per quella che è, lo ricordiamo, una manifestazione cicloturistica, che mette in primo piano la passione per la bici, lo sport, la natura, l’enogastronomia e la voglia di stare assieme.

Partenza e arrivo, come sempre, dal circolo Galimberti di Pontedera ( il GSRC Galimberti, insieme a Razzi&Mozzi e La Borra bike, sono organizzatori della manifestazione, che ha il patrocinio di Comune e Regione e la collaborazione di molte altre realtà del territorio ) e percorsi che si snoderanno tra sentieri e strade bianche, attraversando colline, boschi e vie d'acqua. Tre i tragitti per le mountain bike e adatti anche a bici gravel ed elettriche che per questa edizione sono stati rinnovati. Uno, più impegnativo, di 120 chilometri, uno intermedio di 80 e uno più breve di 40, con dislivelli più o meno marcati.

Tra i luoghi attraversati quest'anno Casanova, Morrona, Terricciola, Orciatico, il Teatro del Silenzio a Lajatico, Peccioli, Libbiano, Toiano, Palaia. Vallate verdi e sentieri, paesi e luoghi d'arte. Tutto, come sempre, all'insegna della voglia di vivere lo sport in maniera non competitiva, cullandosi in meravigliosi paesaggi e stando in compagnia. Durante le escursioni saranno attivi 6 punti di ristoro con degustazioni di prodotti tipici locali come vino ed olio locali, per una giornata di festa da vivere con passione ed entusiasmo a contatto con la natura e all’insegna dell’amicizia. Tutte le informazioni sulla randonnée sono reperibili sul sito dedicato ( www.randonneemtbvaldera.it ) dove è possibile iscriversi e ammirare splendidi scatti delle passate edizioni.

"Importante l'aiuto di aziende e di istituzioni che anni supportano la manifestazione e permettono ai partecipanti di godere al meglio di questo evento", spiegano gli organizzatori. "Ecofor, Menichini, Giusti auto, Bcar, Colortecnica e Namedsport. Le aziende agricole e gli agriturismo che si rendono disponibili nell'ospitalità come Vallorsi, Casanova, Castelvecchio, Peggio Palaia. I sindaci e i Comuni di Pontedera, Peccioli, Lajatico, Palaia, Ponsacco, Capannoli e Terricciola. Uisp Valdera, la Regione Toscana e tutte le associazioni di volontariato".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa