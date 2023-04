Ritrovato cadavere in un canale a Scandicci, accertamenti in corso

Ritrovato questa sera un cadavere in avanzato stato di decomposizione nel territorio di Scandicci, tra la zona industriale e la località Badia a Settimo. Sul posto i carabinieri di Scandicci, coadiuvati dai colleghi della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Firenze e dai vigili del fuoco di Firenze ovest.

Il corpo è stato rinvenuto in un canale di scolo vicino ad una rotatoria lungo via Merlin. In corso gli accertamenti e disposta l'autopsia, al momento sono ignote le cause della morte.