Rubata la bici del presidente della Podistica Castelfranchese

Hanno lasciato a piedi il presidente della Podistica Castelfranchese: una battuta amara per commentare il furto della bici di Daniele Puccioni davanti la sede della società sportiva, nella serata di mercoledì scorso. La due ruote era chiusa con lucchetto, alla Podistica in via Marconi si stava tenendo la riunione settimanale con i soci.

La due ruote bianca, marca Fanini, è l'ultimo bottino dei soliti ignoti: due anni fa vennero rubati i soldi dalla cassa della società da un uomo che minacciò chi era nei locali del centro storico.

Secondo quanto riporta la società "alcuni passanti hanno notato due giovani uomini, pare di colore, prendere la bici e portarla via. Chiunque fosse a conoscenza di qualcosa o la individuasse è pregato di prendere contatto con la società".

Nel frattempo è stata sporta denuncia ai carabinieri.