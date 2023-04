Tramvia, da giovedì 13 aprile nuova fase del cantiere di via Cavour

Vanno avanti i lavori per la realizzazione della linea tranviaria Fortezza-piazza della Libertà-piazza San Marco. Da giovedì 13 aprile si amplia il cantiere in via Cavour andando a interessare anche il tratto da via Salvestrina al viale Matteotti.

Dal punto di vista della circolazione non ci sono variazioni visto che nello stesso tratto sono in via di svolgimento i lavori di Toscana Energia. L’accesso e il transito saranno consentiti soltanto ai residenti, frontisti e titolari di passi carrabili oltre ai mezzi di soccorso.

Sempre garantito per i residenti l'accesso a piazza San Marco da via La Pira.