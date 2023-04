Uccise un barbiere a Pisa: assolto per infermità mentale

Nel processo a un 37enne tunisino per l'omicidio di un barbiere a coltellate ha prevalso la linea della difesa e il giudice ha assolto l'uomo per 'vizio totale di mente'. Lo riporta la stampa locale, specificando anche che l'uomo dovrà passare 15 anni nella Rems dove si trova ricoverato da tempo. La nuova perizia psichiatrica chiesta dalla difesa avrebbe affermato che l'uomo avrebbe agito in preda a un delirio per la massiccia assunzione di cocaina per lungo tempo. Nella confessione, fatta poi ai carabinieri, il reo confesso aveva ritenuto che il barbiere fosse stato ingaggiato per ucciderlo da una coppia toscana. Tesi appunto frutto di delirio della droga.