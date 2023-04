Uccise uomo a Rimini, dopo la fine della pena rimpatriato 45enne

E' stato scarcerato dal carcere di Volterra per fine pena dopo l'accoltellamento a morte di un connazionale in un bar di Rimini nel 2008. Un 45enne tunisino è stato prelevato dalla polizia del commissariato per il decreto di espulsione dall'Italia firmato dal prefetto. Il questore invece ha firmato il decreto di collocamento al Cpr di Gorizia. La polizia lo ha scortato fino a Gradisca d’ Isonzo, da dove nei prossimi giorni via charter sarà definitivamente rimpatriato a Tunisi.