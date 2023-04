Finto pacco bomba al mercato di Livorno: legato a finta molotov

Sospetto pacco bomba al mercato di via Buontalenti a Livorno. In realtà l'ordigno era finto ma era stato creato a opera d'arte per sembrare un pacco bomba. Era una scatola da scarpe con una luce lampeggiante e dei fili elettrici assieme a una bottiglia di vetro con del liquido che a un occhio inesperto poteva apparire una molotov. I commercianti del mercato hanno chiamato i carabinieri e sono giunti in breve tempo anche gli artificieri. Lo stesso banco del mercato dove è stato rinvenuto il pacco in passato è stato oggetto di scritte antisemite.