Basket Castelfiorentino, Abc Solettificio Manetti cade ad Arezzo.

Non arriva l’attesa svolta lontano dal PalaBetti per l’Abc Solettificio Manetti che sul parquet dello Scuola Basket Arezzo cade 81-66. Un finale figlio di una gara dai due volti, con i gialloblu che approcciano ottimamente e gestiscono con autorità le prime due frazioni salvo poi accusare la reazione aretina al rientro dall’intervallo ed inseguire per tutta la seconda parte. Decisive, dunque, le ultime due giornate rimaste da giocare: sabato prossimo a Valdisieve e domenica 23 al PalaBetti contro Mens Sana.

LA CRONACA

Quintetti

Arezzo: Toia, Rossi, Fornara, Giommetti, Veselinovic

Abc: Belli, Cantagalli, Pucci, Scali, Cantini

Ritmo alto e attacchi sugli scudi in avvio di gara, con la doppia tripla a firma Belli che vale il 7-12 dopo i primi tre giri di lancette, preludio al 12-16 di metà frazione. Dopo due minuti di attacchi a vuoto da entrambe le parti, Cantini spinge i gialloblu fino a +6 ma Arezzo risponde puntuale con Pelucchini che infila il 17-18. Di Rossi il primo sorpasso locale dalla lunga distanza, fino al 22-22 a firma Scali su cui si va al primo riposo.

Si riparte con Nepi e con l’ennesima tripla di capitan Belli (4/4 fino a questo momento), cui segue il 2/2 di Pucci dalla lunetta per il +8 castellano (22-30). La difesa gialloblu tiene alta l’intensità e il primo canestro aretino arriva dopo oltre cinque giri di lancette con Giommetti che punisce dalla lunetta (24-30). Veselinovic dalla lunga distanza tiene i suoi incollati (27-30) ma la penetrazione di Nepi sulla sirena manda tutti all’intervallo sul 31-36.

Al rientro dagli spogliatoi, però, arriva il break aretino che spezza in due la sfida. Rossi da tre punti inaugura la frazione, seguito da Fornara che impatta a quota 36 dopo il primo giro di lancette. Cantagalli ristabilisce il vantaggio castellano ma Toia dall’arco infila il +1 locale per poi lasciare spazio ai soliti Fornara e Veselinovic che approfittano di alcune disattenzioni e forzature gialloblu per suggellare un break di 23-4 e portare Arezzo fino al +14: 54-40 al 28′. Coach Angiolini chiama time out per provare a mettere ordine e al rientro Belli dall’arco rompe il digiuno castellano, finché quattro punti di Pucci valgono il -10 quando parte l’ultimo giro di lancette (57-47). Sulla terza sirena ci pensa Alberto Lazzeri, al rientro dopo lo stop, a chiudere una transizione perfetta e siglare il 57-49 al 30′.

Belli dall’arco dà il via alla quarta frazione ma Giommetti e Veselinovic tengono Arezzo in controllo finchè il solito Fornara riporta i suoi sulla doppia cifra di vantaggio: 65-52 al 34′. La difesa castellana fatica a contenere gli attacchi locali mentre Cantagalli e Belli, glaciali dalla lunetta, conducono i gialloblu fino al -9 (70-61 al 37′). Negli ultimi tre giri di lancette però, con il match ormai in pieno controllo, Arezzo è più concreta e fa partire i titoli di coda.

SCUOLA BASKET AREZZO – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 81-66

Scuola Basket Arezzo: Veselinovic 17, Fornara 22, Toia 4, Filippeschi ne, Rossi 14, Nica ne, Furini, Terrosi, Castelli ne, Giommetti 13, Pelucchini 11, Provenzal. All. Evangelisti. Ass. Liberto.

Abc Solettificio Manetti: Rosi ne, Lazzeri C., Lilli ne, Pucci 9, Scali 7, Cantagalli 15, Nepi 6, Tavarez ne, Lazzeri A. 7, Cantini 2, Cicilano ne, Belli 20. All. Angiolini. Ass. Mostardi, Calvani.

Parziali: 22-22, 31-36 (9-14), 57-49 (26-13), 81-66 (24-17)

Arbitri: Montano di Siena, Nocchi di Vicopisano.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio Stampa