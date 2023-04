Colpo riuscito al bancomat di Vecchiano, ancora la banda dell'esplosivo

Quello di Lucca non è stato l'unico colpo ai danni di un bancomat in Toscana. Prima dell'intervento delle volanti in zona San Concordio, alle 2.15 i colleghi di Pisa sono intervenuti a Migliarino di Vecchiano, dove è stato fatto esplodere lo sportello bancomat della Cassa di Risparmio di Pisa. I malviventi sono scappati con il maltolto a bordo di un'auto di grande cilindrata. Le volanti sono riuscite a inseguire l'Audi lungo l'Aurelia, ma poi i ladri sono riusciti a scappare dopo l'hotel Galilei. I vigili del fuoco assieme alla polizia hanno effettuato un sopralluogo all'interno della filiale, visibilmente danneggiata. Ulteriori controlli sono stati fatti dalla squadra mobile e dalla scientifica per le indagini.