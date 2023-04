Fallisce colpo al bancomat di Lucca, trovato esplosivo alle Poste

Fallisce l'assalto all'Atm dell'ufficio postale di via Nottolini a Lucca, in zona San Concordio. Questa notte le volanti sono intervenute alle 3.30 mentre i malviventi stavano utilizzando dell'esplosivo, con la cosiddetta tecnica della marmotta. Un membro della banda era probabilmente appostato per segnalare l'arrivo delle forze dell'ordine e ha permesso la fuga all'arrivo della polizia. Sul posto è stato trovato l’esplosivo abbandonato di tutta fretta dai ladri, che è stato sopposto a sequestro. Indagini in corso.