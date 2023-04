Frana di Lucardo, assolto il costruttore anche nel secondo processo

Non avranno un risarcimento le famiglie proprietarie delle villette danneggiate dalla frana di via Lucardo Alto a Montespertoli del 2018. Non sarà possibile perché nell'ultimo processo il giudice ha assolto l'ultimo degli imputati rimasti, un costruttore di Livorno rappresentante della società proprietaria del complesso immobiliare, 'perché il fatto non costituisce reato'. Quello contestato era il reato di crollo di costruzioni, mentre il processo, come riporta la stampa locale, è il secondo dopo quello in cui sono stati assolti 8 imputati, tra cui lo stesso costruttore. Le abitazioni vennero rese inagibili con un'ordinanza dell'allora sindaco Giulio Mangani dopo un'ondata di maltempo che provocò la frana.