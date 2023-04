Ladri spaccano vetri di 6 auto in San Jacopino

Raid contro le auto parcheggiate nel quartiere fiorentino di San Jacopino. Il comitato di residenti parla di almeno 6 vetture danneggiate e razziate. Poco sarebbe stato rubato ma il 'regalo' di Pasqua ha lasciato certamente l'amaro in bocca. Le prime segnalazioni risalgono alle 19 di ieri da parte di una cittadina che aveva lasciato la vettura parcheggiata per andare a fare spesa in via San Jacopino. Al suo ritorno circa trenta minuti dopo il vetro era già in frantumi. Altre auto danneggiate sono state trovate in via Ponte all'Asse. Solo qualche giorno fa su viale Redi 4 auto sono state trovate con le gomme a terra.

Avremo fatto a meno ma queste situazioni ormai segnalate più volte nel quartiere di San Jacopino sembrano non arrestarsi - commenta il comitato di residenti -, a complicare il lavoro delle forze dell'ordine e polizia municipale, che ringraziamo per quanto stanno facendo, ci si mette la nuova norma Cartabia che a molti reati prima procedibili d'ufficio ora sono considerati lievi e sono procedibili solo con denuncia o querela di parte. Il comitato si raccomanda a tutti i cittadini danneggiati di fare denuncia in qualsiasi ufficio di polizia".