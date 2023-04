Lavori a Scandicci: largo Spontini e vie Cimarosa, Pacini, Pantano a Casellina

Lavori al via nella settimana subito dopo Pasqua per l’intervento di manutenzione straordinaria di largo Spontini e delle vie Cimarosa, Pacini e Pantano, con il rifacimento di strade e marciapiedi e la riqualificazione arborea del giardino tra Spontini e Cimarosa: in questo caso il progetto prevede la sostituzione dei pini, non più compatibili nel contesto urbano, con alberi di altre specie maggiormente idonee tra cui tigli, querce e platani.

L’investimento del Comune per la manutenzione straordinaria di queste strade del quartiere Casellina è di 273.110 euro, nell’ambito del piano cittadino di riqualificazione strade nei quartieri.

Nello specifico in via Cimarosa, nel tratto compreso tra le vie Baccio da Montelupo e via del Pantano, il progetto prevede il rifacimento dei marciapiedi, il risanamento della carreggiata nel tratto tra Baccio da Montelupo e Pacini, oltre che nel tratto antistante largo Spontini danneggiato a causa della presenza delle radici dei pini; in via Pacini, nel tratto compreso tra via Bassa e via Cimarosa, il rifacimento dei marciapiedi e il risanamento della carreggiata; in largo Spontini, oltre al rifacimento dei marciapiedi e al risanamento della carreggiata, anch’essa danneggiata a causa dei pini, sono previsti i lavori nel giardino, che assieme alla riqualificazione arborea riguardano anche la realizzazione dell’impianto di irrigazione, la sostituzione dei cordonati e delle zanelle, la realizzazione di percorsi pedonali in conglomerato e la nuova perimetrazione di alcune aiuole; in largo Spontini interno e in via del Pantano il progetto fissa infine il rifacimento dei marciapiedi e la fresatura della carreggiata. Tutte le strade interessate dai lavori saranno riasfaltate al termine degli interventi.

Per quanto riguarda il piano di riqualificazione arborea, i pini che saranno sostituiti risultano incompatibili con il contesto urbano anche per motivi di sicurezza futura, a causa del ciclo vitale di questa specie di piante; inoltre le radici dei pini causano danneggiamenti alla strada e ai marciapiedi, che possono costituire pericolo sia per chi viaggia su veicoli che per i pedoni.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa