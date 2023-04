Lavori Acque al termine nel centro storico di San Miniato dopo 3 mesi di 'passione'

Chiusi i lavori di via Del Bravo a San Miniato: erano iniziati a gennaio i cantieri di Acque Spa per delle criticità sulla conduttura idrica. La maggior parte dei lavori è conclusa, la prossima settimana verrà smontato tutto l'allestimento. Come previsto il 7 aprile è stato il giorno del termine fissato dei lavori, dopo la chiusura totale di via Del Bravo, la viabilità verrà riaperta a senso unico alternato e poi, come già detto, dalla settimana prossima sarà tolto definitivamente quel che rimane del cantiere. Verranno ripristinati il senso unico e gli stalli in via de' Mangiadori e gli stalli in via Rondoni.

I lavori sono stati impattanti, in un'area della città storica e con spazi ristretti, senza grosse alternative per la viabilità. "Ringrazio i residenti che hanno stretto i denti per i disagi di questi mesi, ma non avranno più lavori ogni settimana per le condutture idriche che perdono", ha commentato il sindaco Simone Giglioli.