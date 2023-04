Lucca classica music festival: Elio e Bollani tra gli ospiti

Dal 26 aprile all'1 maggio in scena il Lucca classica music festival, organizzato dall'Associazione musicale lucchese in collaborazione con il Conservatorio Luigi Boccherini e il Teatro del Giglio. Ben 70 appuntamenti in programma quest'anno: tra gli ospiti ci saranno Elio di Elio e le Storie tese con uno spettacolo in prima nazionale dal titolo 'Ma cosa dici quando dici opera?' (mercoledì 26 aprile, ore 21:15, Teatro del Giglio), Stefano Bollani con il nuovo tour 'Piano Solo' (sabato 29 aprile, ore 21:15, Teatro del Giglio) e i fratelli violinisti Alessandro e Massimo Quarta (lunedì 1° maggio, ore 17, Chiesa di San Francesco). La formula di Lucca classica, anche per questa edizione, prevede incontri, appuntamenti dedicati ai bambini e alle famiglie, momenti musicali in giro per la città, conferenze e visite guidate alla scoperta dei luoghi più belli del centro storico. Il programma completo: QUI.