"Mi hanno occupato casa", ma avevano pagato. Denunciati per minaccia alla polizia

Una situazione spiacevole accaduta a Pisa, in zona Stazione, che ha richiesto l'intervento della polizia ma che ha portato alla denuncia degli stessi che hanno chiamato le forze dell'ordine.

A mezzanotte e mezza due uomini hanno chiamato il 112, il proprietario dell'appartamento ha segnalato un'occupazione abusiva da parte di una famiglia straniera, ossia due uomini e le compagne, di cui una in stato di gravidanza, oltre a una bambina di un anno, tutti in regola con il permesso di soggiorno.

Gli occupanti però non sarebbero stati abusivi: hanno affermato che erano stati avvicinati dallo stesso proprietario, un 44enne originario di Napoli, e che aveva proposto loro l'affitto di due camere per la cifra di 500 euro a testa. Non vi erano in realtà segni di effrazione in casa, cosa che avvalorava la versione degli stranieri. La polizia ha riportato la calma trovando l'accordo: nella mattinata di oggi dopo che la famiglia nigeriana avrà riavuto indietro i soldi, questi avrebbero lasciato l’abitazione. Però i richiedenti italiani hanno cominciato a offendere pesantemente gli agenti, minacciandoli pure di morte. Per questo per il 44enne e per il 40enne è scattata la denuncia per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.