Ritrovata in provincia di Alessandria una 16enne scomparsa dalla sua abitazione in Toscana. La polfer di Novi Ligure l'ha rintracciata su un treno proveniente da Genova. Non è finita: mentre era stata affidata momentaneamente a una comunità, in attesa dell'arrivo dei genitori, la minore è scappata di nuovo. È stata trovata ancora una volta sui binari, in stato confusionale. Ora si trova nell'ospedale di Alessandria per controlli.