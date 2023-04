Tragico incidente a Pappiana, nel comune di San Giuliano Terme, dove un uomo di 60 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Il 60enne era al volante della sua moto quando si è scontrato frontalmente contro un mezzo pesante. L’impatto non ha lasciato scampo al centauro e quando i soccorsi del 118 sono intervenuti sul luogo dell'incidente per il motociclista non c'era più nulla da fare.