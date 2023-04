Pnrr, tra i 16 Comuni virtuosi c'è Pieve a Nievole

Arriva dal Sole24 una clamorosa conferma della qualità amministrativa del comune di Pieve e Nievole, che fa parte della ristrettissima cerchia nazionale degli enti virtuosi in regola con le normative stringenti del PNRR.

Solo 16 comuni in Italia compongono questa avanguardia virtuosa e Pieve a Nievole ne fa parte. Per il sindaco Gilda Diolaiuti una soddisfazione indescrivibile: "Spesso usiamo termini superlativi per situazioni importanti, ma stavolta ogni aggettivo è poco per descrivere il grandissimo orgoglio di vedere l’ente da noi amministrato proiettato nell’èlite nazionale. Un grande risultato che sicuramente deriva dalla qualità eccezionale della macchina comunale , che , nonostante le nostre piccole dimensioni, è composta da professionisti di grande livello e con una volontà notevole, che non smetterò mai di ringraziare, a cominciare dal responsabile dell’ufficio tecnico Alessandro Rizzello . Per me un piacere doppio visto che mi sono occupata personalmente dell’aspetto dei finanziamenti. In ogni caso è un grande giorno per Pieve a Nievole".

Fino a oggi Pieve a Nievole ha ottenuto finanziamenti per 783.202 euro e altri finanziamenti sono in arrivo, appunto per i comuni come quello pievarino, in regola con le normative molto stringenti.

Con i fondi ad oggi ottenuti dall’ amministrazione comunale verranno effettuati questi interventi :

-L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO dell'immobile che ospita l'asilo nido comunale e la scuola materna Andersen per un importo di 264.000 euro

-L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO delle Scuole materne Falcone & Borsellino e Vivaldi per un importo di 70.000 euro

-L'OTTIMIZZAZIONE DELL'INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE dei servizi per un importo di 309.202 euro

-L' EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO ANZIANI COMUNALE per 70.000 euro

-L' EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SEDI COMUNALI per 70.000 euro

L’arrivo di altri finanziamenti permetterà altre opere pubbliche a vantaggio della intera comunità.

Fonte: Comune di Pieve a Nievole - Ufficio stampa