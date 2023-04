Premio Li Omini Boni, nuova serata a Vinci. Premiata la nostra giornalista Margherita Cecchin

Una notizia che ci rende, come giornale, pieni di orgoglio. Nella seconda serata del Festival/Premio per la comunicazione Li omini boni desiderano sapere di Vinci, il prossimo venerdì 21 aprile alle 21.15 al Teatro della Misericordia di Vinci la nostra giornalista Margherita Cecchin sarà premiata con il premio speciale Vinci nel Cuore per il cronista toscano 2022.

Margherita ha cominciato la sua esperienza giornalistica proprio con il nostro quotidiano online, 'facendosi le ossa' anche nei servizi quotidiani del tg di Clivo Tv e oggi approdata anche all'edizione fiorentina di Repubblica.

L'evento si inserisce nel calendario della Festa della Toscana 2022, dedicata all'articolo 21 della Costituzione. "L'attenzione questa volta è rivolta a quel giornalismo che si occupa dei (cosiddetti) fragili. Chi sono? Quanti sono? Hanno veramente il diritto di parola?", commenta l'organizzazione.

E oltre alla già citata Margherita Cecchin, che si è contraddistinta anche per un servizio dedicato ai senzatetto aiutati nell'emergenza freddo a Empoli (video qui sotto), interverranno i giornalisti Jacopo Storni (già Cronista Toscano Premio Berni 2016) e Cristano Lucchi di Fuori Binario, giornale di strada di Firenze fondato nel 1994.



Sarà proiettato anche il video messaggio del giornalista Domenico Iannacone, protagonista della trasmissione di Rai3 'Che ci faccio qui'. Presente anche Mario Costanzi della onlus Suonamidite. A presentare e coordinare Elia Billero, direttore di gonews.it. L'evento ha il patrocinio del Comune di Vinci e dell'Ordine dei Gionalisti della Toscana in partenariato con molte associazioni di Vinci.