La guardia di finanza di Livorno ha contestato a una psicologa di non essere in regola con il fisco e dai controlli incrociati anche con i clienti ha riscontrato un giro di affari di 180mila euro di compensi non dichiarati o registrati. L'ispezione fiscale era partita da una cliente che aveva lamentato l'omessa fatturazione di prestazioni professionali ricevute.