Sbatte la testa della compagna contro il muro, ammonimento contro un 34enne

Il Questore di Siena Pietro Milone ha adottato la misura di prevenzione dell’Ammonimento ad un 34enne romeno, per i ripetuti episodi di violenza commessi in danno della compagna.

Pur se la vittima non ha formulato la specifica istanza, il provvedimento è stato adottato d’iniziativa per facoltà del Questore di emettere l’Ammonimento anche per condotte riconducibili a reati di violenza domestica.

Per il comportamento dell’uomo, responsabile di gravi e ripetute violenze nei confronti della compagna, una connazionale dimorante in Valdichiana, le forze di polizia sono intervenute in più circostanze.

Nell’ultimo intervento il romeno era stato trovato in casa assieme alla compagna, al termine di un violento litigio, scaturito per futili motivi.

In tale occasione era emerso che, probabilmente a causa dell’abuso di alcool, aveva aggredito sia verbalmente che fisicamente la donna; l’aveva afferrata per i capelli, per poi farla sbattere contro il muro, con un impeto tale da allarmare i vicini di casa, e da costringerla a farsi visitare al Pronto Soccorso.

Il Questore, pertanto, valutata la pericolosità della condotta tenuta dall’uomo, idonea a cagionare alla compagna un perdurante grave stato d’ansia e di paura unito ad un fondato timore per l’incolumità personale, al fine di garantire - ancor prima che la giustizia abbia ultimato il suo corso - una tutela della vittima e per prevenire il verificarsi di ulteriori violenze ai danni della donna, gli ha notificato, nei giorni scorsi, la misura di prevenzione dell’Ammonimento.

L’uomo, come prevede l’istituto dell’Ammonimento, è stato, così, messo in guardia sui ben più gravi provvedimenti, non solo di natura amministrativa, ma anche penali adottabili a suo carico nel caso in cui dovesse reiterare simili condotte.

Inoltre è stato invitato a presentarsi presso l’apposito Centro di Recupero Psicologico per uno specifico percorso terapeutico.