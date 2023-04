Spazzamento notturno in periferia a Lucca

Mozziconi, cicche, sporcizia annidata negli angoli più impensabili, come lungo le rotatorie o negli spartitraffico: è un lavoro certosino, ed essenziale, quello che ha avviato Sistema Ambiente lo scorso mese, introducendo per la prima volta sul territorio lo spazzamento notturno. Si tratta di una novità assoluta per l’azienda che gestisce i rifiuti e assicura l’igiene del territorio, nata dall’esigenza di pulire in maniera più scrupolosa quelle zone che, durante il giorno, sono interessate da traffico ad alta intensità. Periferie più pulite e più curate, dunque: il nuovo servizio, infatti, voluto anche dall’amministrazione comunale, va ad affiancare il tradizionale spazzamento meccanizzato programmato, potenziando così la cura delle periferie.

Il servizio, che si sviluppa dalla mezzanotte alle 6 del mattino con un’autospazzatrice silenziosa insieme all’operatore, è partito lo scorso 22 marzo dai quartieri di San Filippo e Arancio; nei giorni scorsi, invece, il mezzo è intervenuto a Pontetetto, San Concordio e a Sant’Anna, mentre stanotte è stato il turno di Ponte a Moriano, con l’obiettivo di far trovare sistemato e ancora più pulito il paese per la Processione della Via Crucis.

“Lo spazzamento notturno è una novità importante per la nostra azienda – commenta la presidente Sandra Bianchi –. Abbiamo deciso di avviare una fase sperimentale e i risultati sono giù visibili: il mezzo e l’operatore riescono ad intervenire con facilità in punti impensabili da raggiungere durante il giorno. E lo fanno senza arrecare disturbo, ma con l’obiettivo di restituire alla comunità spazi puliti e curati. È uno sforzo importante, per il quale ringrazio i lavoratori dell’azienda, impegnati a rendere Lucca una città sempre più pulita e accogliente”.

Il servizio di spazzamento notturno va quindi ad aggiungersi allo spazzamento meccanizzato programmato (il cui calendario è consultabile) e al servizio di pulizia programmata delle aree verdi presenti nei quartieri della città.

Per segnalazioni e richieste di informazioni: call center 0583.33211; infoa@sistemaambientelucca.it; WhatsApp: 333.6126757.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa