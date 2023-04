Uova di Pasqua per la pediatria del San Jacopo dal 183° Nembo

Per le festività pasquali il 183° Reggimento Paracadutisti Nembo di Pistoia ha donato uova di cioccolato ai piccoli pazienti del reparto di pediatria dell’ospedale San Jacopo di Pistoia.

In particolare il 183° Nembo ha partecipato a una iniziativa, patrocinata dallo Stato Maggiore della Difesa, a favore della ONLUS ENEA.

L’associazione ENEA si occupa di ricerca scientifica sul neuroblastoma. L’iniziativa è basata sulla vendita di uova pasquali per destinarne il ricavato alla ricerca su questa grave forma tumorale.

Le famiglie dei paracadutisti di stanza a Pistoia oltre ad aver acquistato le uova, hanno deciso di accrescere il valore di questa iniziativa donandole all’ Ospedale San Jacopo di Pistoia.

“Un gesto di solidarietà semplice che si pone l’obiettivo di regalare un sorriso ai piccoli ricoverati”, - hanno detto Gennaro Agrisano, Rita Romano e Adamo De Rosa consegnando le uova al direttore della struttura pediatrica e alla infermiera coordinatrice, Rino Agostiniani e Stefania Magnanesi. Alla consegna erano presenti per le direzioni sanitaria ed infermieristica del presidio, i dottori Leonardo Capecchi e Marco Capacci che hanno ringraziato i paracadutisti per la loro vicinanza ai bambini che si ripete ogni anno in occasione della Santa Pasqua.

Fonte: AUSL Toscana centro - Ufficio Stampa