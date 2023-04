Un 25enne ha perso il controllo dell'auto ed è uscito fuori strada. Il giovane è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale. Il fatto è avvenuto a Vicopisano, per la precisione nelle vicinanze di Uliveto Terme. Poco dopo la mezzanotte di domenica 9 aprile l'auto, per motivi ancora da chiarire, è finita in un campo. Pronto l'intervento della Croce Rossa di Uliveto che ha portato il giovane in ospedale a Cisanello.