Dramma all'Argentario, ventenne muore in un incidente

Una tragica notizia ha colpito Porto Ercole (Monte Argentario) nella mattina di Pasqua. Verso le 4 di domenica 9 aprile sulla provinciale verso Porto Ercole un ventenne ha perso la vita per un incidente stradale. Ancora non è nota la dinamica del sinistro.

Si sa che il giovane era in sella a uno scooter con un amico. I due sarebbero caduti, il ventenne sarebbe stato investito da un'auto. Per il giovane non ci sarebbe stato niente da fare.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza assieme ai carabinieri. Spetterà ai militari ricostruire il tutto, si indaga.