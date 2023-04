Scandicci batte Firenze nel derby di volley

Una vittoria per ribadire il dominio cittadino, per blindare il secondo posto e riscrivere i record in regular season. La Savino Del Bene Volley si è aggiudicata 3-2 il derby fiorentino della pallavolo di Serie A1, superando Il Bisonte Firenze nell'ultima gara della regular season.

Successo ottenuto al tie break per le ragazze di Barbolini, che arrivavano alla sfida con la necessità di conquistare almeno un punto per confermarsi al secondo posto in classifica e che il preziosissimo punto lo hanno ottenuto già al termine dei primi due set di gara.

Vinta la prima frazione per 21-25, la Savino Del Bene ha infatti conquistato anche il secondo set ed imponendosi per 14-25 ha conquistato matematicamente la seconda piazza in classifica.

La squadra di Barbolini ha poi dato l'impressione di poter chiudere la sfida in tre set, ma avanti per 17-19 è stata prima acciuffata sul pari e poi superata e sconfitta per 25-20.

Il Bisonte Firenze ha così riaperto la sfida e spinto la gara al quarto set, una frazione di gioco molto equilibrata in cui la Savino Del Bene Volley ha avuto anche un set point a propria disposizione, ma in cui ancora una volta è stato Il Bisonte a prevalere.

La formazione di coach Parisi ha vinto il quarto set per 26-24 e la sfida si è così prolungata fino al tie break. Nella quinta e decisiva frazione la Savino Del Bene Volley è tornata a controllare il match come fatto nei primi due set e la squadra di Barbolini ha vinto 7-15 il tie break e 3-2 la partita, con una Zhu Ting da 26 punti e 3 muri vincenti eletta MVP dell'incontro.

Quella ottenuta nel derby con Il Bisonte è la trentunesima imposizione in stagione per la Savino Del Bene Volley, ma soprattutto rappresenta la vittoria numero ventuno in regular season, un nuovo record per la società del Patron Nocentini, che chiude la stagione regolare con 63 punti in classifica, un bottino che rappresenta un altro primato nella storia del club.

Ora la squadra di Barbolini si godrà la Pasqua ed un meritato riposo, poi mercoledì tornerà in campo nella partita contro le rumene dell'Alba Blaj, valida come gara di ritorno della finale di CEV Cup.

La partita si disputerà a partire dalle 20.30 a Palazzo Wanny e la Savino Del Bene Volley ripartirà dalla vittoria 3-1 ottenuta all'andata.

La cronaca

Il Bisonte Firenze scende in campo con Malinov al palleggio, Nwakalor come opposto, Van Gestel e Herbots, con Alhassan-Sylves a comporre il tandem di centrali e Panetoni nel ruolo di libero.

Massimo Barbolini schiera la sua squadra con Yao Di al palleggio, Antropova come opposto, Alberti e Beliën come centrali, Sorokaite e Zhu in banda, con Merlo come libero titolare.

1° Set

Partenza lanciata per la Savino Del Bene Volley. Beliën parte con il piede giusto e con un paio di errori di Firenze il punteggio va subito sull'1-4. Il Bisonte recupera grazie alle giocate di Sylves e Nwakalor, ma la Savino Del Bene Volley mantiene comunque il vantaggio (5-6). A produrre un nuovo allungo è Antropova, che piazza due muri vincenti consecutivi e porta la Savino Del Bene Volley sul +4. Il gap in favore delle ragazze di Barbolini arriva fino al +5, con Zhu Ting ha mettere a terra il 6-11. Time out per coach Parisi, ma la gara non cambia e la Savino Del Bene Volley trova anche il +6 con l'ace di Antropova (8-14). Il comando del set è nelle mani della formazione di Barbolini che però, dopo due punti consecutivi de Il Bisonte, ferma la gara con il suo primo time out (15-19). Lentamente Firenze riesce a rosicchiare parte del vantaggio accumulato dalla squadra di Barbolini e a riportarsi fino al -2. Sul 21-23 Barbolini chiama il time out, subito seguito da un punto di Pietrini e da un time out in casa Il Bisonte. Al rientro in campo Herbots attacca ma non trova il campo: per la Savino Del Bene Volley è il set point (21-25).

2° Set

Il primo break del secondo set arriva subito nelle battute iniziali: quattro punti consecutivi e la Savino Del Bene Volley balza avanti sul 2-5. Zhu doppia Firenze con il colpo del 3-6, mentre Sorokaite realizza il 3-7 ed obbliga Parisi a chiamare “tempo”. La stessa Sorokaite timbra anche il punto del 3-8 e innesca un nuovo break in favore della Savino Del Bene Volley. La squadra di Barbolini arriva fino al 3-10 ed Il Bisonte sotto di sette lunghezze abbozza una reazione, ritornando fino al -5. La Savino Del Bene Volley tiene in mano l'incontro e torna sul +7 con Antropova. Una fast di Beliën porta invece il punteggio sul 10-18 e per Parisi è nuovamente necessario un time out. Dopo la pausa è sempre la centrale olandese a segnare con un muro ed a scrivere il +9 per la Savino Del Bene Volley (11-20). La squadra di Barbolini tocca anche il +11, poi si aggiudica il set per 14-25 con il punto decisivo che arriva su di un errore di Herbots.

3° Set

La terza frazione è quella che vive l'avvio più equilibrato. Le due squadre si trovano più volte in parità e il primo mini parziale arriva con due punti consecutivi per la Savino Del Bene Volley, che segna prima con Beliën in fast e poi con una diagonale di Sorokaite (10-12). Il Bisonte trova il pari con due punti consecutivi messi a segno da Herbots, ma la Savino Del Bene Volley ritrova il +2 sul 14-16 e coach Parisi ferma il set. Time out e al rientro in campo Antropova fa +3 (14-17), Il Bisonte non molla e ritorna fino al -1 sfruttando un'ispirata Alhassan. Tocca quindi a Barbolini chiamare un time out, ma la pausa non impedisce a Il Bisonte di effettuare il sorpasso: Alhassan pareggia i conti con il muro del 19-19, poi due ace di Van Gestel portano Il Bisonte avanti per 21-19. Altro time out per Barbolini, ma Il Bisonte scappa fino al 23-19 di Herbots. Proprio la stessa Herbots capitalizza il vantaggio acquisito e segna il 25-20 consegnando il terzo set a Il Bisonte.

4° Set

Dopo essersi aggiudicato il terzo set Il Bisonte parte bene nella quarta frazione. Herbots trova il muro del +2 (5-3) e sempre la stessa schiacciatrice belga firma il +3 con un attacco in pipe (9-6). Barbolini non resta a guardare e chiama un time out che sembra risvegliare la sua Savino Del Bene Volley. Antropova realizza il mani out del -1, ma Il Bisonte Firenze anche approfittando degli errori della Savino Del Bene Volley allunga nuovamente fino al 15-11. La squadra di Barbolini non molla e rientra fino al -1, con Zhu Ting protagonista del punto del 16-15. Parisi risponde alla rimonta della Savino Del Bene Volley con un “tempo”, ma la squadra di Barbolini non si ferma e rimonta fino al pareggio 17-17. Il Bisonte Firenze allunga ancora con un primo tempo di Alhassan e con una gran diagonale colpita dalla solita Britt Herbots (21-19). Time out di Barbolini che non vuole far fuggire Il Bisonte ed al ritorno in campo la Savino Del Bene Volley si affida ad una super Antropova, che segna tre punti consecutivi e porta il risultato sul 22-24. È coach Parisi quindi a chiamare il time out ed è Herbots a trovare il pareggio sul 24-24 ed il sorpasso sul 25-24. Il set lo vince Il Bisonte che segna il 26-24 e porta la gara al tie break.

5° Set

Il Bisonte Firenze balza in vantaggio con il 2-1 segnato da Herbots con un ace, ma la Savino Del Bene Volley può contare su Zhu Ting: la schiacciatrice cinese realizza l'attacco del 2-3 e mura per il 2-4. Antropova realizza il 2-5 e Il Bisonte, sotto di tre punti, si gioca il time out. Sempre Zhu Ting piazza a terra il 2-6 Zhu, ma Nwakalor risponde con due punti per Il Bisonte (4-6). Coach Barbolini fa ricorso ad un “tempo” e al rientro in campo la sua squadra trova due punti con Zhu Ting (4-8). Cambio campo con la Savino Del Bene Volley avanti di 4 punti, un vantaggio che la squadra di Barbolini allarga fino al 7-15 finale.

Coach Barbolini post partita: “Una bella vittoria! Le ragazze hanno saputo ribaltare una situazione che aveva preso un abbrivio favorevole a Firenze. C'è stata un po' di responsabilità nostra, che non abbiamo saputo chiudere la sfida nel terzo set, però abbiamo giocato contro una squadra di buonissimo livello. Dobbiamo essere felicissimi questa sera, ma soprattutto felicissimi per questo percorso in campionato e per questo secondo posto che viene raggiunto per la seconda volta nella storia di questa società. Secondo posto con sole cinque sconfitte e con tanti punti raccolti. Felici per il risultato e adesso domani riposiamo e pensiamo a fare un altro grande risultato mercoledì nel ritorno della finale di CEV Cup, perchè la sfida sarà altrettanto dura se non di più.”

Il Bisonte Firenze - Savino Del Bene Volley 2-3 (21-25, 14-25, 25-20, 26-24, 7-15)

Il Bisonte Firenze: Alhassan 16, Sylves 6, Herbots 23, Guiducci, Van Gestel 6, Panetoni (L1), Knollema, Adelusi, Graziani 5, Nwakalor 13, Lapini (L2) n.e., Kosareva, Malinov 2. All.: Parisi.

Savino Del Bene Volley: Sorokaite 12, Alberti 11, Beliën 8, Zhu 26, Pietrini 1, Merlo (L1), Mingardi, Yao Di, Shcherban n.e., Angeloni (L2) n.e., Washington n.e., Antropova 28, Castillo (L1), Di Iulio. All.: Barbolini.

Arbitri: Piana - Frappicini

Durata: 1 h 56' (29', 21', 24', 27', 15')

Attacco: 37% - 44%

Ricezione Pos. (Prf.): 55% - 40% (25% - 13%)

Muri: 8-11

Ace: 3-3

MVP: Zhu Ting

Spettatori: 1331

