Scoppio del carro, piazza Duomo gremita: la Colombina fa un volo perfetto

La Colombina ha fatto un volo perfetto. Si è tenuto il tradizionale Scoppio del carro a Firenze, antica manifestazione per Pasqua che mescola tradizione e fede. Il cardinal Betori ha acceso il cero santo all'interno della Cattedrale, il carro è scoppiato e la Colombina ha raggiunto il Brindellone per poi tornare indietro. Come dice la tradizione, se torna indietro è segno di speranza e buoni raccolti.

Come da tradizione presente pure la folla degli spettatori a cui è andata la benedizione del cardinale. Piazza del Duomo era gremita di fiorentini e anche dei tantissimi turisti che stanno trascorrendo le vacanze nel capoluogo toscano. Tra i presenti anche il governatore toscano Eugenio Giani e il sindaco fiorentino Dario Nardella.