Trovato 75enne senza vita sul ciglio della strada

Un 75enne è stato trovato senza vita sul ciglio della strada a La Giostra, vicino Arezzo. Alle 10.30 di domenica 9 aprile l'uomo è stato trovato riverso a terra a pochi passi dalla strada statale 73. Sono intervenuti i mezzi di soccorso ma non c'è stato niente da fare. Purtroppo al momento dell'arrivo dei soccorsi per l'uomo non è stato possibile fare altro che dichiararne il decesso. Le cause che hanno provocato la morte dell'anziano sono ancora in corso di accertamento, non è chiaro se si tratta di malore o evento accidentale.