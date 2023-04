"Alternativa per Pietrasanta", si presenta la lista a sostegno del candidato Luca Mori

Completata con oltre 10 giorni di anticipo sulla scadenza dei termini la lista civica "Luca Mori, Alternativa per Pietrasanta" a sostegno del candidato a sindaco Luca Mori.

16 persone provenienti dalla società civile che appartengono all’area liberale, popolare e riformista nella nostra Pietrasanta, ma soprattutto che vogliono rappresentare la discontinuità con la politica pietrasantina degli ultimi anni che ha fatto prevalere le divisioni anziché l’unità di intenti, fatta di scontri e divisioni personali.

Una lista fatta da 7 donne e 9 uomini, tutti motivati, che rappresentano le aree del nostro territorio.

Professionisti, imprenditori, lavoratori autonomi, impiegati e pensionati che hanno deciso di impegnarsi in prima persona e di metterci la faccia con l’unico intento di riportare i cittadini ad essere protagonisti nell’amministrazione della città, che dovrà crescere come comunità, rivendicando con loro il diritto di partecipare alle scelte del nostro comune in maniera alternativa e consapevole.

L’onore di essere il nostro capolista a Lucia Amadei di Marina di Pietrasanta, classe 1941. Dirigente medico in pensione e figlia del compianto Leonetto Amadei uno dei nostri padri costituenti e presidente della Corte Costituzionale. Una capolistatura simbolica che vuole significare il nostro attaccamento alla cultura repubblicana e alle regole democratiche.

Baccani Franco, 61 anni, imprenditore e dirigente d’azienda, rappresentante di confindustria Toscana e membro del direttivo regionale di Azione; Bianciardi Riccardo, classe 1984, dipendente della Pubblica Amministrazione con incarico di Complessità Organizzativa; Bigongiari Adriano, 63 anni, Ingegnere e Dirigente d’azienda, da una anno apprezzata Guida Escursionistica Ambientale, in rappresentanza del quartiere Accademia; Maria Rosa Buratti, classe 1966 del quartiere Africa lavora nella scuola come Assistente amministrativa al Don Lazzeri - Stagi; Maria Cristina Catinari residente alle Focette, classe 1969 Dipendente della Pubblica amministrazione; Corbellini Chiara, del 1986, di Solaio, Impiegata Amministrativa; De Santi Enrica, classe 1956, di Città Giardino. Consulente del lavoro in pensione e attiva nell’ambito parrocchiale; Moira Edifizi, classe 1976 di Capriglia, Docente della scuola d’infanzia; Gabrielli Lorenzo, 39 anni per l’area di Montiscendi e Strettoia, ricercatore; La Piano Giovanni, dipendente della Pubblica Amministrazione del 1966 per la zona di città Giardino; Alessio Lombardi, 55 anni di Pietrasanta, imprenditore nel motorsport ed ex direttore sportivo Ferrari GT; Macchiarini Filippo, 32 anni, Praticante Avvocato di Tonfano e segretario comunale di Italia Viva, per la marina; Orsucci Antonio, 42 anni, ingegnere di Pietrasanta ed ex segretario del PD cittadino; Tommasi Stefania, classe 1954, medico di famiglia in pensione, ha lavorato soprattutto a Pietrasanta e Marina; Vezzoni Serena Maria, classe 1968, Architetto e insegnante per la zona di Pietrasanta.

Fonte: Ufficio stampa