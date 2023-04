Apericena a "microfoni aperti" al Pd Fucecchio con il segretario Emiliano Fossi

"Apri le porte PD!" Questo, in estrema sintesi, il fulcro delle proposte congressuali per la Segreteria Nazionale del Partito Democratico, amplificato dalla partecipazione e dai responsi che il popolo delle primarie ha espresso lo scorso 26 febbraio. Il prevalere di Elly Schlein al nazionale e di Emiliano Fossi al regionale rappresentano ulteriormente quel bisogno di ricerca di novità, nelle persone e nelle idee, che gli elettori delle primarie hanno chiesto.

"Su queste premesse - esordisce Luca Giorgi, segretario Pd di Fucecchio, - si colloca l’iniziativa di sabato 15 aprile, a partire dalle ore 18:30 presso la nostra sede ad I Care. Un’apericena per aprire non solo metaforicamente le porte del partito, ma per permettere fisicamente, una volta di più, alle persone che hanno votato alle primarie, e a tutti i simpatizzanti del Pd, di incontrarsi, di parlare e dare così il via all’auspicato nuovo percorso di partecipazione popolare, affrontando temi d’attualità nazionali e locali".

La serata si aprirà alle 18:30, e proseguirà fino a dopo cena quando i Giovani Democratici cureranno la seconda parte dell’evento. Proprio i Giovani Democratici saranno protagonisti in questo nuovo percorso partecipativo, assieme ai tanti e alle tante giovani che in tutta Italia si sono presentati alle primarie: "Serve una visione pragmatica del domani - dichiara Raffaella Castaldo, segretaria dei GD di Fucecchio - in cui le nuove generazioni, che hanno purtroppo perso fiducia nel futuro, siano il centro nevralgico del percorso decisionale di cambiamento, a partire dal livello locale fino al nazionale. Non slogan, né grandi pensieri filosofici o lunghe analisi politiche, ma concretezza. Una pioggia di idee dove tutti e tutte potranno prendere la parola ed essere parte di questo grande progetto".

La volontà è proprio quella di far parlare le persone. L’apericena vuol essere un modo informale per coinvolgere e far sentire il Partito Democratico come un luogo dove si discute di politica ma allo stesso tempo si socializza e si conoscono nuove persone, legate da principi comuni ancorati ai valori del centrosinistra. "L’abbiamo chiamata la ‘serata dei microfoni aperti - prosegue Sandro Buggiani, membro della segreteria del Pd Fucecchio - proprio perché vorremmo che le persone si esprimessero liberamente su temi quali la sanità, la scuola, la cultura, il lavoro, senza dimenticare l’ambiente e i diritti, perché, come sottolinea la Segretaria Elly Schlein, giustizia sociale e giustizia climatica sono inscindibili. Avremo la possibilità di dirlo anche al nuovo segretario regionale Pd, Emiliano Fossi, che ospiteremo in una delle prime uscite ufficiali nel suo nuovo ruolo".

Per l’apericena è gradita la prenotazione (Sandro 320 9276277, oppure pdfucecchio@gmail.com) e si richiede gentilmente un contributo di 10 €.

Fonte: PD Empolese Valdelsa