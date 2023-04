Controlli al moletto di Antignano, 4 segnalati fiutati dal cane antidroga Lion

Controlli a Livorno in contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri, sia in uniforme che in abiti civili, con il supporto del collega a quattro zampe Lion, pastore belga in servizio presso il Nucleo carabinieri cinofili di San Rossore. L'obiettivo è stato il frequentato moletto di Antignano. Controllati i presenti, in particolare le persone segnalate dal fiuto di Lion. Quattro ragazzi sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti e sono stati segnalati alla prefettura. Si tratta di un 17enne e un 20enne, sorpresi con uno spinello, un 34enne trovato in possesso di un grammo di cocaina e di un 20enne sorpreso con 3,4 grammi di hashish. Quest'ultimo, straniero, è stato inoltre denunciato in stato di libertà per inosservanza all'ordine di espulsione emesso nei suoi confronti dalla questura di Livorno il 6 marzo 2023.

Durante i controlli, un 17enne è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di droga ai fini di spaccio: al momento del controllo è stato trovato dai militari in possesso di circa 16 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 200 euro in banconote di vario taglio, ritenute verosimilmente provento dell'attività illecita.