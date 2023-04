Disegno e lavoro a maglia, a Empoli i laboratori tornano dopo Pasqua

Periodo di vacanza per la Pasqua anche per L’Ora del Racconto e per il gruppo delle sferruzzanti. L’Ora del Fare invece aspetta tutti giovedì 13 aprile 2023, alle 17, al Centro Giovani Avane, in via Magolo, 32: è in programma un laboratorio artistico con la bibliotecaria Giulia che vi aspetta tra fogli, pennarelli e facce buffe per fare "Ritratti ravvicinati del terzo tipo’: io disegno te e te disegni me", dedicato a bambine e bambini, ragazze e ragazzi dai 4 ai 10 anni.

Il gruppo creativo ‘Sferruzza Sferruzza’ dà appuntamento a lunedì 17 aprile 2023, alle 15.30, al Punto Soci Coop del Centro commerciale Empoli, in via Raffaello Sanzio. Per partecipare all’incontro con l’universo su ‘ferri e filo’ è necessario prenotarsi scrivendo a biblioteca@comune.empoli.fi.it, oppure, chiamando il numero 0571 757840.

Tutte le iniziative sono su prenotazione inviando una email a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it e contattando il numero 0571 757873.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa