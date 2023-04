Incidente in A1 tra Chiusi e Valdichiana, sei feriti: code in entrambe le direzioni

Poco prima delle ore 11:00 sulla A1 Milano–Napoli nel tratto compreso tra Chiusi e Valdichiana in direzione Firenze, è avvenuto un incidente all’altezza del km 387 che ha visto coinvolte tre autovetture e a seguito del quale sei persone sono rimaste ferite.

Negli accodamenti che si sono creati a monte dell’evento, è avvenuto un secondo incidente all’altezza del km 389 che ha visto coinvolti un mezzo pesante e due autovetture.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Al momento nel tratto interessato dagli eventi, si registrano 7 km di coda in direzione Firenze.

Per consentire le operazioni di soccorso è stato momentaneamente bloccato il traffico nel tratto tra Val di Chiana e Chiusi in direzione Roma e si registrano 3km di coda.

Agli utenti provenienti da Roma e diretto verso nord, si consiglia di uscire a Chiusi, percorrere la SS326 prima in direzione Torrita di Siena e poi in direzione Valdichiana e quindi rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana.

Per le lunghe percorrenze da Roma verso nord, si consiglia di uscire a Orte, percorrere la E45 in direzione Perugia e quindi rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana.

Incidente risolto tra Chiusi e Valdichiana

Alle ore 12:30 circa sulla A1 Milano–Napoli nel tratto compreso tra Chiusi e Valdichiana in direzione Firenze, è stato risolto l’incidente avvenuto all’altezza del km 389 che ha visto coinvolti un mezzo pesante e due autovetture e a seguito del quale 3 persone sono rimaste ferite.

Al momento nel tratto interessato dall’evento, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 4 km di coda in diminuzione in direzione Firenze.

Fonte: Autostrade