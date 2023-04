Incidenti in Fi-Pi-Li a Montopoli, code in direzione Firenze e Pisa

Lunghe code in Fi-Pi-Li e sulla Tosco-Romagnola questa sera a Pontedera, in direzione Firenze. Sulla superstrada, nel tratto tra Pontedera e Montopoli in Val d'Arno, più auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento dopo le 18 di questa sera. Sul posto la polizia stradale.

Lungo incolonnamento di auto, dato anche dal rientro dei giorni festivi appena trascorsi, non solo sulla Fi-Pi-Li ma anche sulla viabilità alternativa. Si registrano infatti lunghe code anche sulla Tosco-Romagnola, sempre in direzione Firenze, tra Pontedera e Montopoli in Val d'Arno.

In serata nuovo incidente in direzione Pisa

In serata, dopo le 20 sempre sulla Fi-Pi-Li tra Santa Croce e Montopoli in Val d'Arno, si è verificato un nuovo incidente in direzione Pisa. A segnalarlo tramite facebook è il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli, che avverte del traffico bloccato tra le due uscite con previsione di rallentamenti anche nella viabilità secondaria, "per chi può eviti di mettersi in movimento o utilizzi altre strade per muoversi verso Pisa", sottolinea Giglioli. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze inviate dal 118.