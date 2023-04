La Valdinievole piange una giovane mamma, scomparsa a 34 anni

Il territorio della Valdinievole piange la scomparsa, a soli 34 anni, di Francesca Boschi. Cresciuta a Montecatini i funerali della giovane mamma, che viveva a Monsummano, si sono tenuti ieri nella chiesa parrocchiale di Cintolese dove in molti si sono riuniti per darle l'ultimo saluto. Come riportato dal quotidiano Il Tirreno, la giovane aveva scelto il suo abito da sposa poiché, il mese prossimo, si sarebbe unita in matrimonio con il suo compagno, un carabiniere, padre di suo figlio di 2 anni e mezzo.

Scomparsa a causa di una malattia, Boschi lavorava da quando aveva 19 anni nella pasticceria biscottificio "Paradiso" di Montecatini Terme, dalla quale viene ricordata come una persona straordinaria, solare e sempre gentile. Una perdita enorme per il posto di lavoro e per i tanti che la conoscevano, compresi i clienti e tutti gli amici. Francesca Boschi oltre al compagno e al figlio lascia la sua famiglia, affetti ai quali si stringe in queste ore tutta la comunità della Valdinievole, in cui la giovane era cresciuta e lavorava.