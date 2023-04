Lavori sull'autostrada A11, una notte di chiusura tra Lucca est e Capannori

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di demolizione di linee aeree in media tensione, dalla 0.00 alle 2:00 di venerdì 14 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Lucca est e Capannori, verso Firenze e verso Pisa.

In alternativa, per il traffico proveniente da Pisa e diretto verso Firenze, si consiglia di uscire alla stazione di Lucca est, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Capannori. Per il traffico proveniente da Firenze e diretto verso Pisa, si consiglia di uscire alla stazione di Capannori, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Lucca est.

Fonte: Autostrade