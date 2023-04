"Pillole di me", Alessandro Benvenuti in scena al teatro Regina Margherita di Marcialla

Teatro prosa, sabato 15 aprile 2023 alle 21,30, al Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla (Barberino Tavarnelle - Firenze). In scena lo spettacolo "Benvenuti: pillole di me", di e con Alessandro Benvenuti.

"Si tratta – spiega l’attore toscano – di un po’ di "robe comiche", un po’ recitate, un po’ lette, per raccontare a quelle orecchie che vorranno ascoltarmi, il mio divertimento nel vivere una vita sul filo di una comicità condensata in pillole salvifiche che proteggono il cervello e la sua cugina Anima, dal brutto che l’esistenza ogni giorno ci propone con sadico entusiasmo, senza che nessuno le abbia minimamente chiesto niente. Vi aspetto!". In seno alla stagione 2022/2023.

La direzione artistica della stagione - Al fianco della direzione artistica di Gianfranco Martinelli (prosa e jazz & wine), troviamo Italo Pecoretti che firma il contenitore dedicato al teatro ragazzi, mentre Ornella Detti e Laura Masini pensano al teatro popolare toscano. La parte formazione è a cura di Teatro Riflesso.

Organizzazione generale dell’Associazione Culturale Marcialla, con il contributo e la collaborazione del Comune di Barberino Tavarnelle, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Music Pool, La Botteguccia e Teatro Riflesso.

Informazioni: Il Teatro comunale Regina Margherita è in Via Amelindo Mori 20 • 50021 Marcialla (Firenze), Telefono e Fax 055 8074348. Web: www.teatromargherita.org – e-mail: info@teatromargherita.org.

Prevendita biglietti: Bar Civico Duecentodue (ex Bar Italia) Tavarnelle Val di Pesa – telefono 3398673283, Merceria Gabbrielli/Marcialla – telefono 055 8074217, Bar Sport 21 a Barberino Val d’Elsa – Telefono 0558075284, Teatro Regina Margherita 055 8074348 solo nel giorno degli spettacoli. Prezzo dei biglietti: varia da 8 a 12 euro, in base al tipo di spettacolo.

Il programma – (Gli appuntamenti della domenica sono alle 17 e negli altri giorni alle 21,30).

Aprile prosegue sabato 22 e domenica 23 con il teatro popolare toscano con la compagnia "Pien di beghe" in “Il furto della fontana del porcellino”. Sabato 29 jazz & wine propone "Voyages" Stefano Maurizi & Michele Rabbia & Michelangelo Scandroglio in concerto. Domenica 30 la Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Marcialla presenta "Concerto di Primavera".

Maggio apre sabato 6 con il teatro a km0 e la musica del Quartetto Tetra + Quintetti in "Signore e Signori buonasera". Chiusura domenica 28, altri eventi, con la filarmonica "Giuseppe Verdi" di Marcialla che presenta "Concerto degli allievi della Scuola di musica di Marcialla". Direttore Adriano Scoccati.

