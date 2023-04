Sfida decisiva in Promozione, a Empoli il match tra Gialloblu e La Crocetta

Al via il rush finale, quello che deciderà la sorti di questa entusiasmante stagione di Promozione. Domani alle ore 21.30, alla palestra Lazzeri di Empoli, il Gialloblu Castelfiorentino farà visita al Basket La Crocetta per la prima delle quattro giornate della Fase a Orologio che stabiliranno le tre promozioni dirette e la squadra che sarà ammessa ai playoff (arbitri Luchi di Prato, Vannini di Pontassieve).

I ragazzi di Dario Chiarugi, nel momento decisivo della stagione, proveranno dunque a ribaltare i due scontri diretti che, in regular season, sono sempre terminati in favore della formazione sanminiatese (59-60 il finale al PalaBetti, 71-63 alla Lazzeri). Una partita che metterà i gialloblu di fronte ad un roster che fa dalla fisicità e dell'esperienza i suoi principali punti di forza, contro cui saranno necessari 40 minuti di grandissima intensità per proseguire la corsa verso l'obiettivo playoff.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa