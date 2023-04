Hanno sfondato la porta di un negozio, portando via circa 300 euro dal fondo cassa. È successo ieri sera in via della Rondinella a Firenze. Ad essere colpita dai ladri una macelleria, il cui ingresso è stato sfondato con un tombino.

L'allarme è stato lanciato dallo stesso proprietario dell'esercizio commerciale, che ha trovato il tombino vicino alla porta infranta. Sul posto è intervenuta la polizia. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili.