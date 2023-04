Sorpreso dai carabinieri mentre cede cocaina, arrestato a Pontedera

Sorpreso dai carabinieri mentre cede una dose di cocaina. È successo a Pontedera, nella serata di sabato 8 aprile durante un servizio di controllo del territorio, dove un uomo è stato arrestato in flagranza di reato e la sostanza stupefacente è stata sequestrata. La perquisizione, estesa presso il domicilio dell'uomo, ha permesso ai militari di rinvenire altre sostanze stupefacenti tra le quali hashish, marijuana e cocaina, per un totale di circa 200 grammi oltre alla somma in contanti di 355 euro, ritenuti provento dell'attività illecita. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

L'uomo è stato condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo presso il tribunale di Pisa.