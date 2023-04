Sorpreso dopo aver rubato da un'auto a Castelfiorentino, arrestato un giovane

Sorpreso dopo aver rubato un bancomat da un'auto parcheggiata, un 24enne è stato arrestato dai carabinieri a Castelfiorentino. È successo ieri pomeriggio durante un servizio di controllo quando i militari hanno notato il giovane, marocchino, armeggiare con fare sospetto vicino ad una macchina parcheggiata in strada, che è riuscito ad aprire. I carabinieri si sono avvicinati per chiarire la situazione ma il 24enne avrebbe da subito manifestato un atteggiamento evasivo. Sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di una tessera bancomat, nascosta tra i vestiti e intestata appunto al proprietario della macchina.

Il 24enne è stato arrestato per furto aggravato e trattenuto in camera di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo previsto per questa mattina, per i successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria.