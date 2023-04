"Via Crucis" e i pensieri di Gesù, il libro di Beppe Dati presentato a San Miniato

Il libro dell'Opera "Via Crucis - Pensieri di Gesù mentre sale verso il Calvario" del maestro Beppe Dati, che rappresenta un'opera profonda e necessaria per comprendere uno dei momenti fondamentali della storia dell’umanità e della cristianità, è stato un dono per la S. Pasqua ormai trascorsa.

Il libro di 60 pagine, che contiene tutti i testi dei brani che compongono l’Opera, è stato presentato il 4 aprile in occasione della Santa Pasqua 2023 e dell’Anniversario dei 400 anni della Diocesi di San Miniato e dell'Anno Giubilare Straordinario concesso da Papa Francesco in questa Diocesi.

Il Presidente della Fondazione Stella Maris IRCCS, Giuliano Maffei, ha personalmente donato il libro al Vescovo di San Miniato, Mons. Giovanni Paccosi, insieme ai dipendenti della Fondazione Stella Maris e alle autorità religiose, politiche e culturali del territorio presenti durante e dopo la cerimonia di presentazione.

Grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, del suo Presidente Antonio Guicciardini Salini e del maestro Beppe Dati, il volume rappresenta un'opera d'arte capace di toccare le corde più profonde dell'anima e far riflettere sui valori autentici della vita.

Secondo il Vescovo di San Miniato, mons. Giovanni Paccosi, l'opera descrive la battaglia tra l'amore e l'odio che si gioca nel cuore di ogni individuo, e come solo grazie alla battaglia di Gesù possiamo affrontarla e vedere l'aurora di una speranza. L'opera di Beppe Dati vuole dare voce ai pensieri di Gesù che nessuno ha mai conosciuto né letto sui Vangeli e include anche la presenza di Satana, che tenta di distogliere Gesù dai suoi propositi.

La rappresentazione nazionale in scena nella Cattedrale di San Miniato nel marzo 2016 è stata un'esperienza emozionante che ha trasportato gli spettatori in un viaggio interiore straordinario, permettendo di vivere in prima persona i pensieri di Gesù mentre sale verso il Calvario. L'opera rappresenta un'occasione di approfondimento culturale ed educativo sulla conoscenza di noi stessi e sull'essenza più profonda dell'essere umano.

Il Vescovo di Arezzo - Cortona - Sansepolcro, Mons. Andrea Migliavacca, esprime gratitudine a Beppe Dati per la Via Crucis che ha creato, una rappresentazione che è stata carica di emozioni e di Vangelo. Inoltre, ringrazia tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questa opera e sottolinea che ha vissuto personalmente un momento intenso di preghiera e incontro con il Signore durante la visione della Via Crucis nella Cattedrale di San Miniato.

Beppe Dati, l'artista già autore dell'opera "Il mio Gesù", condivide le riflessioni che lo hanno portato a comporre la "Via Crucis" che rappresenta un tentativo di immaginare i pensieri di Gesù mentre porta la croce verso il Calvario. L’opera, composta da 15 stazioni, vuole dare voce ai pensieri di Gesù che nessuno ha mai conosciuto né letto sui Vangeli. La Via Crucis di Beppe Dati include anche la presenza di Satana, che tenta in ogni modo di distogliere Gesù dai suoi propositi. "Grazie a questo suo faticoso lavoro Beppe ci ha regalato così un viaggio che aveva una meta - ci ricorda il Presidente Maffei -, ed inseguiva un senso: l’Amore".

Fonte: Fondazione Stella Maris