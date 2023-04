Accoltella 17enne per avere il monopattino, denunciato coetaneo

Denunciato un 17enne per aver ferito con un coltello un coetaneo a braccio e schiena mentre tornava a casa di notte dopo una serata con gli amici. È accaduto a Firenze. Il giovane denunciato per il ferimento è di origini albanesi, mentre la vittima è di origine nordafricana. Alla base un tentativo di rapina per avere il monopattino elettrico di quest'ultimo. Ne è nato un tentativo di fuga e la prima coltellata. Poi la colluttazione e il secondo colpo, mentre l'aggredito tentava di difendersi come poteva prima di trovare riparo a casa dello zio, che lo stava ospitando. L'adulto è voluto tornare con il nipote sul luogo dell'aggressione, chiamando sia il 118 che le forze dell'ordine. Le volanti della questura di Firenze hanno poi rintracciato il presunto aggressore, residente in un centro di accoglienza per minori non accompagnati. Il 118 ha trasferito entrambi al pronto soccorso e hanno una prognosi entrambi di 10 giorni.