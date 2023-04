Anniversario fondazione Polizia di Stato, cerimonia ANP Pisa Pontedera

In occasione della celebrazione del 171° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, che si terrà domani alle 11 agli Arsenali Medicei alla Cittadella, all’interno del Museo delle Navi antiche, come ogni anno la Sezione di Pisa Pontedera della Associazione Nazionale della Polizia di Stato hanno organizzato una cerimonia che si è svolta nella giornata di oggi 11 aprile alle ore 10.00 in Terricciola (PI) località La Rosa.

Durante l'evento è stata deposta una corona di alloro al monumento eretto in onore degli otto uomini del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, come ante riforma del 1981 si chiamava la Polizia di Stato, trucidati da una rappresaglia dei nazisti tedeschi tra il 22/23 giugno 1944. Erano presenti alla cerimonia il Questore Gaetano Bonaccorso, il Capo di Gabinetto della Prefettura Francesco Martino in rappresentanza del Prefetto Maria Luisa D’ Alessandro, il sindaco di Terricciola Mirko Bini, il Comandante provinciale dei Carabinieri colonnello Mauro Izzo, il dirigente del Commissariato di Pubblica sicurezza di Pontedera Vice Questore Luigi Fezza e il comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Pontedera capitano Daniele Torrice,

Domattina la cerimonia avrà un importante prologo alle 9: presso la Caserma Goffredo Mameli di via s. Francesco: alla presenza del Prefetto della provincia di Pisa Maria Luisa D’ Alessandro, del Questore Gaetano Bonaccorso, delle massime Autorità civili, dei Comandanti provinciali delle altre Forze di Polizia e delle Forze Armate, sarà deposta una corona di alloro al monumento ai caduti della Polizia di Stato. La ricorrenza prevede questo irrinunciabile omaggio alla memoria di chi ha sacrificato la propria vita al servizio dei cittadini e del Paese.

Fonte: Questura Pisa - Ufficio Stampa