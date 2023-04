Arrestato per furto d'auto, i complici tentano di investire i carabinieri

Un 37enne straniero è stato arrestato per furto di auto e resistenza a pubblico ufficiale a Chianciano Terme lo scorso 7 aprile. Alle prime luci dell'alba i militari hanno intercettato un'Alfa Romeo Giulietta color grigio risultata rubata in Valdorcia. A bordo tre uomini, tra cui il 37enne, i quali hanno abbandonato il mezzo alla vista dei militari e nel tentare di sfuggire all’alt dei militari, uno di questi, che si era messo alla guida di un'altra auto con targa straniera, ha tentato di investire i militari forzando il posto di blocco. Il 37enne è statpo bloccato nella fuga e successivamente, nell’opporre resistenza al controllo, ammanettato dai carabinieri della Stazione di Chianciano e condotto presso i locali della Compagnia Carabinieri a Montepulciano. Il numero consistente di militari impiegati ha impedito che l’arrestato ma anche gli operatori riportassero ferite nonostante le fasi concitate ed a tratti violente dei fatti accaduti.

Sentito il P.M. di turno, il cittadino straniero veniva condotto su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena nelle aule giudiziarie ove, nel primo pomeriggio del 7 aprile u.s., veniva sottoposto a rito direttissimo nel quale, oltre alla convalida dell’arresto gli veniva comminata la misura dell’obbligo di dimora nella cittadina milanese dalla quale proviene, in attesa degli esiti del Processo al quale verrà sottoposto. L’auto condotta dall’uomo veniva sequestrata mentre quella oggetto di furto, non appena saranno svolti i rilievi, sarà restituita ai legittimi proprietari. Proseguono dunque le indagini per identificare gli altri due complici che sono riusciti a dileguarsi nei campi vicini al parcheggio.