Disponibili 12 borse di studio da Modartech per diplomati

Un’occasione per i giovani creativi che vogliono acquisire competenze tecniche e specialistiche o che si affacciano per la prima volta alle professioni della moda. Ad offrirla è Istituto Modartech, Scuola di Alta formazione con base a Pontedera e collaborazioni attive nei principali distretti del Made in Italy, che ha lanciato il bando per 12 borse di studio del valore di 48mila euro, a sostegno del talento e dello sviluppo di competenze professionali altamente richieste dal mondo del lavoro. Un’opportunità che si rivolge in particolare agli studenti delle classi 5° degli istituti superiori o già diplomati, a parziale copertura della retta dei corsi di laurea post diploma nelle aree Moda e Comunicazione, in partenza ad ottobre 2023. Le borse di studio verranno assegnate ai candidati più meritevoli, a seguito della presentazione di un progetto creativo che i candidati dovranno consegnare entro giovedì 11 maggio. Info: https://www.modartech.com/ borse-di-studio-accademici. html

“Negli ultimi anni abbiamo visto aumentare considerevolmente il numero di studenti provenienti da fuori regione – spiega Alessandro Bertini, Direttore di Istituto Modartech. – Per questo crediamo che le borse di studio siano uno strumento particolarmente efficace per favorire la formazione dei ragazzi, agevolare l’accesso ai corsi, ed alleggerire al contempo i costi per i fuori sede. Un supporto anche per gli studenti toscani: vogliamo infatti intercettare i migliori talenti da tutta Italia, scommettendo sulle nuove generazioni che in futuro contribuiranno alla crescita del valore del Made in Italy”.a

Si rivolge agli studenti delle classi 4° degli istituti superiori, invece, il bando “Modartech Experience”, per vivere un giorno in accademia prendendo parte a laboratori creativi e progetti in ambito moda e comunicazione, con il supporto dei docenti della Scuola. La giornata si svolgerà il 15 giugno: per candidarsi è necessario presentare un progetto focalizzando l’attenzione su temi attuali quali inclusione, sostenibilità, artigianalità e innovazione entro martedì 16 maggio. In palio 20 borse di studio per area (Fashion Design, Communication Design) del valore di 1.500 euro ciascuna, da utilizzare per l’immatricolazione ad uno dei due corsi accademici in Fashion Design o in Communication Design per l’A.A. 24/25. Info e iscrizioni: https://www.modartech.com/ bando-modartech-experience. html

L’offerta formativa di Istituto Modartech sarà protagonista anche all’interno di “Orienta Sardegna” (18-20 aprile, Padiglione I, Fiera Internazionale della Sardegna, Cagliari), la fiera dedicata agli studenti delle ultime classi delle scuole superiori per entrare in contatto diretto con le più importanti Istituzioni legate al mondo della formazione. Qui la Scuola di Alta Formazione di Pontedera presenterà l’offerta formativa al completo: dalle lauree in Fashion Design e Communication Design, ai corsi professionali in Web & Graphic Design, Modellista CAD Abbigliamento, Borse e Pelletteria, Calzatura e Alta Sartoria.

Fonte: Istituto Modartech