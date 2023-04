Bruni Guido dell’ASD Tennis Certaldo vince il suo primo torneo

Si sono disputate tra Pasqua e Pasquetta, presso il Circolo Tennis Pontedera, le finali del torneo giovanile di tennis 2023 dopo una settimana di incontri nelle categorie Under 10-12-14 e 16 maschile e femminile.

Nell’Under 10 maschile ha vinto il titolo Bruni Guido dell’ASD Tennis Certaldo in finale su Lazzarotti Tommaso con il punteggio di 6-4 6-3 (nella foto da dx Bruni e Lazzarotti). Negli incontri precedenti ha battuto al primo turno Mazzanti Duccio per 6-1 6-0 ed in semifinale De Iuliis Pietro per 6-3 6-1. Questo successo rappresenta il suo primo titolo FITP in carriera. Al torneo, sempre nella categoria Under 10, ha partecipato anche il fratello Giulio Bruni.

I vincitori per categoria

Under 10 M – Bruni Guido

Under 10 F – Fratini Camilla

Under 12 M – Antonini Diego

Under 12 F – Betti Adele

Under 14 M – Sardelli Giacomo

Under 14 F – Liguori Matilde

Under 16 M – Chelli Niccolò

Under 16 F – Mazzoni Alessia

Fonte: Federazione Italiana Tennis e Padel - Ufficio Stampa