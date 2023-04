Buoni spesa per le famiglie bisognose, la raccolta fondi Lions San Miniato

Il Lions Club San Miniato, da sempre vicino alle necessità del territorio, ha organizzato una raccolta-fondi per due importantissimi services: dare sostegno alle famiglie più bisognose attraverso la consegna di buoni-spesa e acquistare, in collaborazione con l’Unitalsi di San Miniato, un mezzo attrezzato per il trasporto delle persone disabili.

La raccolta-fondi, nonostante il difficile momento socio-economico, ha trovato una forte risposta sia da parte delle aziende del comprensorio che di privati.

Un piccolo sforzo da parte di ognuno dei moltissimi amici che hanno aderito a questi progetti si è così trasformato in un grande regalo per chi ha più bisogno.

Nei giorni scorsi sono stati consegnati dal Presidente Francesco Pro e dai soci Sergio Gronchi e Luciano Benvenuti buoni-spesa alle Caritas di San Miniato, San Romano, Staffoli e Castelfranco di Sotto e alle Parrocchie di Santa Croce sull’Arno e San Donato che provvederanno a distribuirli alle famiglie più in difficoltà.

Il Lions Club San Miniato, fedele al nostro motto “dove c’è bisogno..lì c’è un Lions”, continuerà a impegnarsi affinchè nessuno si senta solo.

Fonte: Lions Club San Miniato