La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia sul cadavere trovato in un canale dell'acqua piovana a Scandicci, lo scorso 7 aprile. Il corpo, con tutta probabilità quello di un uomo, indossava pantaloni e venne individuato in avanzato stato di decomposizione, immerso parzialmente nell'acqua. Poco distante dal cadavere, è stata ritrovata anche una scarpa.